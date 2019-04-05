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Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.Ardahan’da öğleden sonra başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Ardahan’da öğleden sonra başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca kent beyaza büründü. Özellikle şehir dışında kar yağışının etkisini iyice hissettirmesi nedeniyle önlemlerini arttıran karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Gece boyunca aralıklarla yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, şehir merkezinde kısa sürede kalktı.

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor
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