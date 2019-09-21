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Ardahan’a mevsimin ilk karı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:15 | Son Güncelleme

Ardahan’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Ardahan’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Kentte bir haftadır etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde bulunan Uğurlu Dağ’a mevsimin ilk karı düştü. Bir haftadır etkili olan soğuk hava bölgede etkisini artırdı.

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