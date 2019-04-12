HABER

Ardahan'a nisan ayında kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

Yılın yarısından fazlasını karla kaplı geçiren kentte araçlar ve binaların çatıları yeniden beyaza büründü

Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Ardahan'da, nisan ayında da kar yağdı.

Türkiye'de kışın en sert ve çetin geçtiği illerden olan ve soğuk havanın etkili olmasıyla bilinen kentin merkezinde yağan sağanak, havanın sıcaklığının akşam saatlerine doğru düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Nisan ayının 2'nci haftasında yağan kar, yılın yarısından fazlasını karla kaplı geçiren kentteki araçlar ve binaların çatılarını yeniden beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından özellikle parklar, ağaçlık alanlar ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.

Vatandaşlardan Kadir Rençber, nisan ayı ortasına doğru kar yağmasının kendisini şaşırttığını belirterek, "Memleketimiz bu yönüyle güzel. Başka yerlerde şu an bahar yaşanırken, biz kar manzarası ile karşılaşıyoruz. Bugün 12 Nisan ama kar yağıyor. Buranın da bu güzelliği var." dedi.

Kar, Türkiye'de kışın en soğuk yerleşim yerlerinin başında gelen Göle ilçesinde de etkili oldu.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Suriyeli çocuklar ve parlamenterler futbol maçı yaptıSuriyeli çocuklar ve parlamenterler futbol maçı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Bahar kar yağışı nişan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.