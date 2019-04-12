Ardahan'a nisan ayında kar yağdı

Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Ardahan'da, nisan ayında da kar yağdı.

Türkiye'de kışın en sert ve çetin geçtiği illerden olan ve soğuk havanın etkili olmasıyla bilinen kentin merkezinde yağan sağanak, havanın sıcaklığının akşam saatlerine doğru düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Nisan ayının 2'nci haftasında yağan kar, yılın yarısından fazlasını karla kaplı geçiren kentteki araçlar ve binaların çatılarını yeniden beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından özellikle parklar, ağaçlık alanlar ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.

Vatandaşlardan Kadir Rençber, nisan ayı ortasına doğru kar yağmasının kendisini şaşırttığını belirterek, "Memleketimiz bu yönüyle güzel. Başka yerlerde şu an bahar yaşanırken, biz kar manzarası ile karşılaşıyoruz. Bugün 12 Nisan ama kar yağıyor. Buranın da bu güzelliği var." dedi.

Kar, Türkiye'de kışın en soğuk yerleşim yerlerinin başında gelen Göle ilçesinde de etkili oldu.

