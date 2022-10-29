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Ardahan’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

29.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü coşku ile kutlandı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti.

Ardahan’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Öner, Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Öner, ’’Bilindiği gibi, Büyük Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve bunun sorumluluğunu yüklemiştir.

İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır.
Kısaca; Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir.
Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz’’ dedi.

Şiirlerin okunması ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden tören, resmi geçit ile sona erdi.

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