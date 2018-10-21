Ardahan'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'a yasa dışı yollardan gelip İstanbul ve Ankara'ya gitmeye çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardahan-Artvin karayolu Değirmenli köyü mevkisinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin düzensiz göçmenleri yol kenarına bıraktığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 1'i çocuk, 2'si kadın 64 düzensiz göçmeni Ardahan kent merkezine getirdi.
Afganistan uyruklu Emrullah Kerimi, bir kamyon şoförünün kendilerini dolandırdığını belirterek "Bizi buraya bırakan kişi, 'Bir araç gelip sizi İstanbul ve Ankara'ya götürecek' dedi. Ondan sonra kaçtı." dedi.
Ardahan Valilik bahçesinde bekleyen düzensiz göçmenlerin işlemleri Ardahan Göç İdaresi Müdürlüğünce sürüyor.
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