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Ardahan'da, Atatürk silüetli Milli Piyango biletleri tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango İdaresi'nin 9 Temmuz 2019 tarihli çekilişi için, Ardahan'ın Damal ilçesindekinde, güneşin Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk silueti biletlere basıldı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- MİLLİ Piyango İdaresi'nin 9 Temmuz 2019 tarihli çekilişi için, Ardahan'ın Damal ilçesindekinde, güneşin Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk silueti biletlere basıldı. Milli Piyango Ardahan Bayii Gişesinde satışa sunulan biletlerin hepsi tükendi. Milli Piyango Ardahan Bayii’ne gelen Belediye Başkanı CHP’li Faruk Demir, son kalan biletlerin tamamını alarak vatandaşlara ve basın mensuplarına dağıttı. Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Demir, "Ardahan sevdalısı Milli Piyango idaremize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ardahan’a ve yüce Atatürk’e vermiş oldukları değerden dolayı Ardahan Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyoruz. Kendilerini Ardahan’da ağırlamaktan dolayı mutlu olacağız. Ardahan kalesi ve köprüsünün de bundan sonraki süreçte konulmasında talep ediyoruz" dedi. Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar, "Bizim amacımız ilimizi tanıtmak, bunun için Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile diyaloğa geçtik. Onlar da Temmuz ayında yayınlanmasının uygun olacağının söyledi. Temmuz ayı çekilişinde Karadağ sırtlarına Atatürk’ün silüetinin çıkmasını fırsat bilerek, bu fotoğrafın yayınlanmasının uygun bulduk" diye konuştu.

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