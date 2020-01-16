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  4. Ardahan'da bin 314 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da bin 314 tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

Ardahan'da bin 314 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir otomobille kargo aracında çeşitli dönemlere ait bin 314 tarihi eser bulundu.

Göle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçe Jandarma ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Türbe mevkisinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobille kargo şirketine ait araçta arama yapıldı.

Otomobilde çeşitli dönemlere ait 659 sikke, 5 mühür ve 3 obje, kargo aracında da çay, makarna, şeker ve un paketlerine gizlenmiş 585 sikke, 17 yüzük, 7 ok ucu, mühür ile 37 obje ele geçirildi.

Çeşitli ülkelere ait 50 madeni paranın da ele geçirildiği aramada, şüpheliler A.Ö ve M.S gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Göle tarihi eser kaçakçılığı

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