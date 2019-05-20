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Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 01:40 | Son Güncelleme

Ardahan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaklaşık bin beş yüz kişi ellerinde meş’alelerle yürüdü.

Ardahan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaklaşık bin beş yüz kişi ellerinde meş’alelerle yürüdü. Yürüyüşün devam ettiği sırada Galatasaray’ın Şampiyonluğu ilan etmesi üzerine taraftarlarda Ardahan sokaklarına akın etti. Meşaleli yürüyüşle Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk sevinci kentte tam bir bayram havası yaşattı.
Ardahan Belediyesinin organize ettiği, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü, Ardahan belediyesi önünde başladı.
Ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Sloganlarla Kongre Caddesi’nden 80. Yıl Cumhuriyet Stadyumuna kadar yürüyen Ardahanlılar, daha sonra Milli egemenlik parkı önünde toplandı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 100. yılını kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum dedi. Eğer bugün burada özgürce yaşıyorsak Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve silah arkadaşlarının sayesindedir diyen Başkan Demir,
’’Bu memleket ve bastığımız topraklar 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkıncaya kadar emperyalist güçlerin ayaklarının altındaydı. 1919’da Samsun’da bir meş’ale yaktı ve 1923 yılına kadar 4 yıl süren uzun mücadele sonucunda bu topraklarda şanlı bayrağımız özgürce dalgalanmaya başlandı. Eğer bugün burada özgürce yaşıyorsak Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Hepsini rahmetle anıyoruz ve onların bıraktığı emaneti sonsuza kadar yaşatacağız. Emaneti yaşatacağız ki biz de yaşayalım.’’ dedi.
-19 Mayıs ve Şampiyonluk Coşkusu Birlikte Yaşandı
Ardahan’da Galatasaray taraftarları büyük coşku yaşarken, 19 Mayıs kutlamaları ve şampiyonluk kutlamaları birbirine karıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Taraftarlar şampiyonluk sevincini Türk Halk müzik sanatçısı Yudum konseri ile taçlandırdı.

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü

Ardahan’da binler 19 Mayıs’ta meş’alelerle yürüdü
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