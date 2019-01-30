Ardahan’da bir evde göçük: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan merkeze bağlı Çetinsu köyünde, yoğun kar yağışı dolayısıyla kerpiç bir evde çökme meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Çetinsu köyünde kerpiç evin çökmesi sonucu ev sahibi Eflat Tüter’in kızı Bilgeyiz Sancar (64) hayatını kaybetti. Olayda Eflat Tüter (89) ve eşi Kırmısiye Tüter (64) ise yaralandı.

Evin çökmesinin haber alınması üzerine olay yerine giden AFAD ve sağlık ekipleri, yaralıları kurtararak Ardahan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Masatlı, ailenin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Masatlı, Çetinsu köyüne de giderek çöken evde incelemede bulundu. Köy Muhtarı ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Vali Mustafa Masatlı, hayatını kaybeden Bilgeyiz Sancar’ın cenazesinin aileye teslimi ve sevk edilmesi konusunu yakından takip ettiklerini, aileye gereken tüm yardımların yapılacağını ve ailenin geçici olarak kamuya ait bir lojmana yerleştirilerek, yaşamsal tüm ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanacağını kaydetti.

Ailenin geçim kaynağı olan hayvanların bakımı konusunda gerekli tedbirleri aldıran Vali Masatlı ayrıca, aileye hayatlarını idame ettirebilecekleri bir konut yapılması konusunda da gerekli çalışmaların AFAD ve SYDV tarafından başlatıldığını, devletin her şartta vatandaşların yanında olduğunu ve olacağını ifade etti.

