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Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Ardahan’da topraktan yapılan eski evi yıkılan 5 kişilik aile, sığınabilecekleri bir ev için hayırsever iş adamlarından yardım bekliyor.Ardahan merkez Halil Efendi Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Nurettin Öksüz’ün eşi Gülseren Öksüz ve 18 yaşındaki kızı Derya Öksüz kanser tedavisi görüyor.

Ardahan’da topraktan yapılan eski evi yıkılan 5 kişilik aile, sığınabilecekleri bir ev için hayırsever iş adamlarından yardım bekliyor.
Ardahan merkez Halil Efendi Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Nurettin Öksüz’ün eşi Gülseren Öksüz ve 18 yaşındaki kızı Derya Öksüz kanser tedavisi görüyor. Büyük sıkıntılar içinde yaşayan ailesinin 3 gün önce 4 büyükbaş hayvanından 2’si hırsızlar tarafından çalındı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan kız çocuğu ise kanser hastası ve kemoterapi tedavisi görüyor. Geçim sıkıntısı yaşayan Öksüz ailesine ait 2 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla birlikte topraktan olan damlarının çökmesi sonucu da aile sokakta kaldı.
Kanser hastası Gülseren Öksüz, çok zor şartlarda yaşadıklarını kendisi ve 18 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisi gördüğünü söyleyerek, topraktan da olsa son bir sığınacak evimiz vardı o da çöktü. Ortada kaldık, büyüklerimizden yardım bekliyoruz, ne olur bize yardım edin diyerek, "Kızım ve ben kanserle mücadele ediyoruz. Hayvanlarımız çalındı, çocuğum kanser tedavisi görüyor ve çocuğumun yanında hastanedeydim. Evimizin yıkıldığını öğrenince buraya geldim. Yatacak yerimiz yok ve nereye gideceğiz şaşırdık, yardımseverlerden bize yardım etmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Halilefendi Mahallesi Muhtarı Yaşar Ekmekçi ise geçim sıkıntısı yaşayan ailenin önce hayvanlarının çalındığını ve dün akşam ise evlerinin damının çökmesi sonucu ailenin sokakta kaldığını ifade ederek hayırsever iş adamlarından yardım etmelerini istedi. Ekmekçi, ’’Mahallemiz sakinlerinden olan Nurettin Öksüz’e ait evin damı çöktü. Yaklaşık 2 gün önce Öksüz’e ait büyükbaş hayvanlar çalınmıştı. Hayvanların bulunmasıyla ilgili jandarma ve emniyet güçleri çalışma başlatmışlardı. Akşam saatlerinde evin damının çöktüğü haberini aldık. Aile 2 olumsuz haberle sarsıldı. Gerçekten aile mağdur ve perişan bir halde. Şu anda sokakta kalan bu aileye yardım etsinler" dedi.

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı

Ardahan’da bir evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı
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