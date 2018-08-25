Ardahan'da Kura Nehri kıyısında her yıl tekrarlanan binlerce kelebeğin "ölüm uçuşu" günlerdir görsel şölenle devam ediyor.
Kentte çoğunlukta Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce kelebek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü'ndeki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.
Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde binlere ulaşıyor. Kelebeklerin topluca uçuşuyla yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor.
Kelebeklerin özellikle rüzgarın da etkisiyle adeta kar yağışına dönüşen toplu uçuşları, görsel bir şölen oluşturuyor.
Ardahan Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede "bir gün sinekleri" olarak adlandırılan kelebeklerin kısa yaşamlı ve sucul böceklerden olan "mayıs sinekleri" olduklarını ve yaşamlarının yüzde 99'unun suda gerçekleştiğini aktardı.
Bu kelebeklerin yumurtadan çıktıktan sonra yarım saat ile bir gün arasında hayatta kaldıklarını ve bu nedenle "bir günlükler", "bir gün sinekleri" gibi isimlerle de bilindiklerini dile getiren Şişman, şunları kaydetti:
"Bu kelebeklerin çocukluk ve gençlik dönemlerine larva dönemi denir. Mayıs sinekleri, yetişkin olarak doğmaktadır. Çiftleşmenin ardından erkek mayıs sineklerinin hayatı son bulmaktadır. Dişi sinekler ise hızla akan berrak suya dalıp yaklaşık 8 bin kadar yumurtayı bıraktıktan sonra ölmektedir. Nesillerini böyle sürdüren Mayıs sinekleri dünyada maksimum 24 saat yaşayıp sonrasında sudaki canlılara yem olarak ekolojik dengeyi sağlamaktadır."
Kelebeklerin bir haftadır süren ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor.
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