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Ardahan'da "bir günlükler"in kar yağışını andıran "ölüm uçuşu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:00 | Son Güncelleme

Ardahan'da beyaz renkli yüz binlerce kelebeğin her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşları artarak devam ediyor - Kelebekleri izlemeye gelen Tuncay Öztürk: - "Çok büyüleyici bir durum, ilk kez gördüm. Bugün özellikle kelebekleri izlemeye geldik adeta kar yağışı gibi. Her yıl böyle oluyormuş"

GÜNAY NUH - Ardahan'da Kura Nehri kıyısında "bir günlükler" olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor.

Nehrin yüzeyinden köprüye doğru adeta kar yağışı gibi sürü halinde gelen kelebekler, köprü üstünde topluca yaklaşık yarım saat uçtuktan sonra ölüm uçuşuyla hayatını noktalıyor.

Kelebeklerin yaklaşık bir hafta önce başlayan ve her gün artarak devam eden ölüm uçuşları, bugün yüz binlerce kelebeğin bir araya gelip uçuşmasıyla adeta görsel şölene dönüştü.

Adeta lapa lapa kar yağışını andıran kelebekleri izlemeye gelenler, bu anı kaydetmek için yoğun mücadele verdi. Bazı vatandaşlar ise zaman zaman üzerlerine gelen yoğun kelebek sürüsünden korunmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Tuncay Öztürk, kelebeklerin oluşturduğu manzaradan çok etkilendiğini belirterek, "Çok büyüleyici bir durum, ilk kez gördüm. Bugün özellikle kelebekleri izlemeye geldik adeta kar yağışı gibi. Her yıl böyle oluyormuş." dedi.

Kelebeklerin üzerinde uçtuğu köprünün renkli ışıkları ise "bir günlükler"in uçuşuna ayrı bir güzellik kattı.

Ardahan Köprüsü'ne yakın bir marketin içine girerek buradaki lambaların etrafını saran kelebekler de ilginç görüntüye neden oldu.

Dünyaya geldikten hemen sonra aydınlatma lambalarının etrafında toplanıp çiftleşen kelebeklerden erkek olanları, buradaki ölüm uçuşuyla kısa ömürlerine veda ediyor.

Bir tanesi yaklaşık 8 bin yumurta bırakan dişi kelebekler ise çiftleşme sonrası yakındaki Kura Nehri ya da berrak suya dalıp yumurtalarını bırakarak hayatını kaybediyor.

Nehirdeki yumurtalardan bir sonraki yıl dünyaya gelen kelebekler ise her yıl ölüm uçuşunu yapıp aynı döngüyü sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Bir günlükler" Ardahan Kelebeklerin ölüm uçuşu

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