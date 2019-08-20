GÜNAY NUH - Ardahan'da Kura Nehri kıyısında "bir günlükler" olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor.

Nehrin yüzeyinden köprüye doğru adeta kar yağışı gibi sürü halinde gelen kelebekler, köprü üstünde topluca yaklaşık yarım saat uçtuktan sonra ölüm uçuşuyla hayatını noktalıyor.

Kelebeklerin yaklaşık bir hafta önce başlayan ve her gün artarak devam eden ölüm uçuşları, bugün yüz binlerce kelebeğin bir araya gelip uçuşmasıyla adeta görsel şölene dönüştü.

Adeta lapa lapa kar yağışını andıran kelebekleri izlemeye gelenler, bu anı kaydetmek için yoğun mücadele verdi. Bazı vatandaşlar ise zaman zaman üzerlerine gelen yoğun kelebek sürüsünden korunmaya çalıştı.