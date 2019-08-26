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Ardahan'da bir kadının ahırda ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadının kocası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ardahan'da, bir kadının ahırda göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kocası serbest bırakıldı.

Kentin Küçüksütlüce köyünde önceki gün ahırda göğsünden vurularak hayatını kaybetmiş olarak bulunan bir çocuk annesi Özlem K'nin (26), olaya ilişkin gözaltına alınan kocası Oğuz K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmada ekiplerince Ardahan Adliyesi'ne getirilen Oğuz K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Özlem K'nin cenazesi ise aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

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