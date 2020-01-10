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  4. Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü

Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 20:43 | Son Güncelleme

Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişi doğum gününde bıçaklanarak öldürüldü.

İlçenin Kenarbal köyünde oturan Önder Akgün'ü (45), evinin önünde yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede Akgün'ün boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Akgün'ün cesedi, köy camisinin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Hayvancılıkla uğraşan Akgün'ün doğum gününün 10 Ocak olduğu belirtildi.

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