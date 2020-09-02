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Ardahan’da bir köy daha karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 21:19 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Hanak ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Börk köyünde Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

Ardahan’ın Hanak ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Börk köyünde Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine köyde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise köyde filyasyon çalışması başlattı.

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