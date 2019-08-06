Ardahan'da boz ayı öldürüldü

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, beslenmek için çöplüğe geldiği öne sürülen boz ayı, tüfekle vurularak öldürüldü.

Göle ilçesine bağlı Okçu köyü yakınındaki çöplüğe her akşam beslenmek için geldiği belirtilen boz ayı, kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Ayının öldürülmesine tepki gösteren yöre halkı, yüksek yerlerden yiyecek bulmak için inen boz ayıların tehlike altında olduğunu söyledi. Göle Kaymakamlığı konu ile ilgili inceleme başlattı.

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