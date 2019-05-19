Ardahan’da çifte kutlama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da 19 Mayıs kutlamaları Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları ile birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kentte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Ardahan Belediyesi tarafından Meşaleli Gençlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün devam ettiği sırada Galatasaray’ın Şampiyonluğu ilan etmesi üzerine taraftarlarda sokaklara akın etti. Meşaleli yürüyüşle Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk sevinci kentte tam bir bayram havası yaşattı.

CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 100. yılını kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe ilk vazife olarak belirlediği, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa görevine layık bir gençlik dileyerek Atamızın gençliğe hitabesini paylaşıyorum” dedi.

Taraftarlar şampiyonluk sevincini Türk Halk müzik sanatçısı Yudum konseri ile taçlandırdı.

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