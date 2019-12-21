MAGAZİN

Ardahan'da çocuklar "en soğuk ilçe" de kızak keyfi yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Ardahan'da çocuklar "en soğuk ilçe" de kızak keyfi yaptı

Türkiye genelinde dün gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceyle kaydedildiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, çocuklar kızakla kayarak adeta soğuğa meydan okudu.

İlçe genelinde özellikle gece etkisini gösteren soğuk hava, kentte yaşamı olumsuz etkilerken bu durum çocuklar için eğlenceye dönüştü. Karatavuk köyündeki çocuklar, okul bahçesinde bir araya gelip kızak keyfi yaşadı.

Ellerine kızakların yanı sara naylon, poşet, bidon ve tahta benzeri malzemeleri alan çocuklar, saatlerce soğuk havaya rağmen doyasıya kızak yapmanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar ise araba tekerleği büyüklüğündeki plastiğe binerek kaymaya çalıştı.

Çocuklardan Ali Ceco, hafta sonunu kızak keyfi yaşayarak geçirdiklerini anlatarak, "Fırsat buldukça kayak yapıyoruz. Bu da bizim için güzel eğlence oluyor." dedi.

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Ressam Devrim Erbil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladıRessam Devrim Erbil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
Binlerce yıllık doğal oluşumlu sarnıç ve mağaralar dikkat çekiyorBinlerce yıllık doğal oluşumlu sarnıç ve mağaralar dikkat çekiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan çocuklar Göle Kızak keyfi

En Çok Okunan Haberler

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.