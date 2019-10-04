Ardahan'da define avcıları polisten kaçamadı

Ardahan'ın Göle ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin kırsal kesiminde define bulmak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişileri yakalamak amacıyla ilçeye bağlı Tahtakıran köyündeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılardan E.Ş, M.O, C.M, M.A. ve Y.S. evlerinde, F.A. ile R.K. ise kaldıkları otellerde yakalandı.

Zanlılardan bazılarının evlerinde, kaçak kazıda kullanılan malzemeler ile farklı büyüklükte 2 tünel bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

