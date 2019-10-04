HABER

Ardahan’da definecilere suçüstü: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 22:01 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Göle ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Göle ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Göle ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında İlçeye bağlı Tahtakıran köyünde ekipler, E.Ş, M.O, C.M, M.A, Y.S’yi ikametlerinde, F.A ile R.M’yi ise kaldıkları otelde gözaltına aldı. Operasyonda bazı şüphelilerin ikametinde kaçak kazı için kullanılan malzemeler ile farklı büyüklükte tüneller tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERŞeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali! Şeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali!
Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kameradaBursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kamerada
Çöken istinat duvarının altında kaldıÇöken istinat duvarının altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Volkswagen’den Manisa’da konut talebi

Volkswagen’den Manisa’da konut talebi

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.