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Ardahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

DEPREM konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem ve vali yardımcılarına deprem simülasyon TIR'ında deprem yaşatıldı.

Ardahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecek

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- DEPREM konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem ve vali yardımcılarına deprem simülasyon TIR'ında deprem yaşatıldı. Simülasyon TIR'ı önümüzdeki 3 gün boyunca vatandaşlara deprem konusunda eğitim verecek. Valilik önünde bulunan TIR'ı ziyaret eden Vali Bilmez ve beraberindeki protokol Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı ekiplerden deprem konusunda verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Daha sonra simülasyon TIR'ında deprem yaşatılan Vali Bilmez ve protokole burada deprem yaşatıldı ve protokolün deprem anında yapması gerekenler gösterildi.
Protokol ile birlikte masanın altına girerek sarsıntının geçmesini bekledikten sonra deprem eğitimleri hakkında konuşan Vali Bilmez, "AFAD ekibi üç gün boyunca deprem bilincini, afetlere maruz kalındığında nasıl davranılması gerektiğini hem yetişkinleri hem öğrencilerimizi canlı olarak tatbikat yapılarak eğitecekler. Biz deprem ülkesiyiz. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Buna göre önlem alıp bu farkındalığı artırmalıyız" dedi.

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Ardahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecekArdahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecekArdahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecekArdahan'da deprem simülasyon TIR'ında eğitim verilecek

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