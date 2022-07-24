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Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

24.07.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Fevzi Kaya yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kaptanpaşa Mahallesi İnce Sokak'ta devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaya'nın cesedi, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, sağlık ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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