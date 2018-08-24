Ardahan'da domuz sürüsü görüntülendi

Ardahan'ın Göle ilçesinde, yolun karşısına geçen domuz sürüsü vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Göle-Kars yolunun Balçeşme mevkisinde seyir halindeki sürücüler gece yiyecek arayan bir domuz sürüsünün yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Sürücülerin araçlarını durdurmasının ardından çok sayıda domuzdan oluşan sürü, yolun karşısına geçerek yiyecek aramayı sürdürdü.

Domuz sürüsü vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kenan Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla Göle-Kars yolunda araçla gezinti yaptıklarını anlattı.

Domuz sürüsünü gördüklerinde önce şaşkınlık yaşadıklarını ardından hayvanların yolun karşısına geçmelerini beklediklerini söyleyen Barut, "Sıralı olarak yolun karşısına geçtiler. Biz de araçla onlara çarpmamak için bekledik. Araçlara rağmen hiç korkmadıklarını fark ettik." dedi.

Görüntülerde domuzların tek sıra halinde yolu karşısına geçtikleri görülüyor.

