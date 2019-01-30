Ardahan’da eğitime kar engeli

Ardahan’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Ardahan Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime tüm okullarda bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
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