HABER

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü, eksi 20 derecede çeşitli etkinliklerle kutlandı.Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü, eksi 20 derecede çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören, Ardahan Valiliği önünde devam etti.
Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, atlı birliklerle birlikte halkı selamdı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek toprakların işgalden kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyerek, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile asil milletimizin birliği, dirliği ve huzuru için görev yaparken kandan ve candan masum halkların alın teri mallarından beslenen, emperyalist devletlerinin maşası, hain ve bölücü PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin, silahlı, bombalı saldırı eylemleriyle 15 Temmuz hain ve alçak kalkışmasında rahmete kavuşmuş ve şehadet şerbetini içmiş, yine Fırat Kalkanı, Afrin’de şehit olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyoruz. Ayrıca Ardahan’ın kurtuluşunda verilen mücadeleleri anlatan etkinlikleri yapmakta emeği olanları da teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı’na kadar mehteran ve atlı birliklerin eşliğine ’İşgalden Kurtuluşa’ şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından dualar edildi.
Kutlamalar, akşam Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan Kurtuluş Şöleni ile sona erecek.

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan’da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

Birden bastırdı! Sürücüler yolda kaldı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.