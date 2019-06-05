HABER

Ardahan’da feci kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 00:01 | Son Güncelleme

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Uğur A.

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Uğur A. idaresindeki 75 AH 001 plakalı otomobil, Ardahan-Kars karayolu sanayi yolu trafik uygulama noktası mevkisindeki yolda aniden dönüş yapan Kemal Y. idaresindeki 75 T 0900 plakalı ticari taksiye çarpmamak için aracın direksiyonunu kırdı. Uğur A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, akaryakıt istasyonundaki direğe çarparak durdu.
Kazada araçta bulunan sürücü Uğur A., Onur A. , Halil İbrahim A., Ali A., Bilge A. ve Jale A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla diğer araç sürücüsü Kemal Y. ise Ardahan-Hanak kara yolu üzerinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Adıyaman’da kavga: 1 yaralı, 6 gözaltıAdıyaman’da kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
Türkiye sınırındaki Telabyad’da yangınTürkiye sınırındaki Telabyad’da yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.