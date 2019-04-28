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Ardahan'da gençler, çocuk ve kadın istismarına tepki için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da çocuk istismarına ve kadına şiddetine dikkat çekmek için bir araya gelen bir grup genç, basın açıklaması yaptı ve yürüdü.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da çocuk istismarına ve kadına şiddetine dikkat çekmek için bir araya gelen bir grup genç, basın açıklaması yaptı ve yürüdü. Gençlere eşi Zuhal Demir'le birlikte destek veren Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Çocuk istismarının kabul edilebilir bir yanı yok" dedi. Çocuk istismarlarına tepki göstermek isteyen bir grup genç ellerinde 'Bir Çocuğun Çıkaramadığı Ses Olmak Zorundasın', 'Çocuklar Sussun Sen Susma' yazılı döviz ve pankartlarla Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı. Belediye Başkanı CHP’li Faruk Demir ve eşi Zuhal Demir’in de destek verdiği gençler, çocuk istismarına tepki göstererek, yeni taciz haberleriyle güne uyanmak istemediklerini dile getirdi. Belediye Başkanı Faruk Demir, "Çocuk istismarının kabul edilebilir bir yanı yok. Çok şükür ki Ardahan’da böyle bir olumsuzluk yaşamıyoruz. Yaşanmaması için de şehrin tüm dinamikleri elinden geleni yapıyor. Belediyemizin de bir çocuk meclisi var. Onu daha aktif hale getireceğiz. Gönüllülük esasıyla kadın meclisi kuracağız. Bu duyarlılığı ve hassasiyeti kadınlara ve çocuklara yönelik hassasiyetimiz çağdaş dünyadaki uygulamalar düzeyine uylaşacaktır" dedi. Grup adına konuşan Ardahan Üniversitesi öğrencisi Şehriban Yılmaz, "Yıllardır sürekli, kadın, çocuk ve hayvanlara karşı yapılan taciz, tecavüz en büyük gündemimiz oldu. Fakat biz bunlara karşı ne yapabiliyoruz, sadece bir paylaşım, asılsın , biçilsin, kesilsin, birkaç saat sonra unutuyoruz. Biz artık unutmuyoruz, Böyle şeyler duymak istemiyoruz. Bizler artık hep birlikte güzel ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Her sabah uyandığımızda yeni bir taciz haberiyle, bir kadının haberiyle uyanmak istemiyoruz" diye konuştu. Bazı öğrencilerin konuşmalar sırasında duygulandıkları ve gözyaşlarının tutamadıkları gözlendi. Konuşmalar ardından toplanan kalabalık sloganlar eşliğinde Kongre Caddesi'nde protesto gösterisinde bulundu. Yürüyüş sırasında trafikte seyir eden araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

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