HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ardahan’da jandarma teröristlerin barınma ihtimaline karşı yaylaları boş bırakmıyor

Ardahan’da jandarma teröristlerin barınma ihtimaline karşı yaylaları boş bırakmıyor

11.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da jandarma komandolar terör örgütü mensuplarının konaklama ve barınma ihtimaline karşı yaylalarda arazi ve evleri didik didik arıyor.Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eksi 20-25 derece soğukta kış mevsiminin başında köylerine dönen yaylacıların evlerini tek tek kontrol ediyor.

Ardahan’da jandarma komandolar terör örgütü mensuplarının konaklama ve barınma ihtimaline karşı yaylalarda arazi ve evleri didik didik arıyor.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eksi 20-25 derece soğukta kış mevsiminin başında köylerine dönen yaylacıların evlerini tek tek kontrol ediyor. Ardahan Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ’’Komandolar, boşaltılan yayla evlerinin örgüt mensupları tarafından kullanılmasının engellenmesi, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile emniyet ve asayişinin sağlanması, bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımı ile 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir’’ denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldüNesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldü
Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Hızır orucu tarihleri ve oruç açma saati 2021... Alevilerde Hızır orucu nedir, nasıl oruç tutulur? Hızır orucu 3 gün mü 7 gün müdür?

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur?

Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Saz Kedisi' Aydın'da görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldü

Altınova’da toplu iş sözleşmesi imzalandı! İlçede en düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

En düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' her yerde aranıyor

3 ilde operasyon! Komandolar da katıldı

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.