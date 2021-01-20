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Ardahan’da kaçak silah ve sahte küpe operasyonu

20.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Ardahan’da kaçak silah ve sahte küpe operasyonu

Ardahan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak silah ve sahte küpe ele geçirildi.

Ardahan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak silah ve sahte küpe ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Hanak ilçesinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 20 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 12 adet büyükbaş hayvan küpesi ele geçirildi. Jandarmanın bomba arama köpeği Sağın’ın da görev aldığı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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