HABER

Ardahan'da kar birikintileri kent dışına taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:46 | Son Güncelleme

Belediye ekipleri, soğuk hava nedeniyle erimeyen, cadde ve sokaklarda bulunan kar kütlelerini kaldırdı

Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk sebebiyle erimeyen kar kütleleri, belediye ekiplerince il merkezi dışına taşındı.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Aksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Kongre, Cumhuriyet ve Kars caddeleri ile sokaklarda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bugün yoğunlaştırdıkları karla mücadele çalışması kapsamında 50 kamyon kar kütlesinin kent merkezi dışındaki Halil Efendi bölgesine taşındığını belirten Aksel, çalışmalarının artarak süreceğini bildirdi.

Aksel, karla mücadele çalışmalarını 7 araç ve 20 temizlik görevlisi ile sürdürdüklerini anlatarak, "Bugün itibarıyla çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Çünkü cadde ve sokaklarda kar kütleleri birikti. Havanın açık olması bizim için bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istedik. Yeni kar yağmadan önce erimeyen karı temizlemek istedik." diye konuştu.

Halen çalışmaları süren ekiplerin il merkezinde son 24 saatte 50 kamyon ile yaklaşık 600 metreküp kar kütlesini şehir dışına taşıdığı öğrenildi.

Kentte hava sıcaklığının en düşük olduğu Göle ilçesinde de Göle Belediyesi görevlilerinin cadde ve sokaklarda erimeyen karları ilçe dışına taşıdığı belirtildi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
O hanın üstündeki kaçak yapılar yıkıldıO hanın üstündeki kaçak yapılar yıkıldı
İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsinizİlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar temizliği Kür kütleleri

En Çok Okunan Haberler

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Skandal sınav sorusu!

Skandal sınav sorusu!

Her yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtı

Her yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtı

Dükkanın duvarını kırıp kilolarca altın çaldılar!

Dükkanın duvarını kırıp kilolarca altın çaldılar!

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun kar yağışı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Marmaris'te sel suları çekilince ortaya çıktı

Marmaris'te sel suları çekilince ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.