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Ardahan’da kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

Ardahanlılar bu sabah güne karla uyandı.

Ardahanlılar bu sabah güne karla uyandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam etmesi sonucu kent beyaza bürüdü.
Ardahanlılar sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştılar. Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 6 derece kadar düştü. Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile bahar mevsimini yaşayan Ardahanlılar, hafta sonu yağan kar ile kışa geri döndüklerini söylediler. Sıcaklıklar 6 derece kadar düşerken, Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Esnaf kar yağışı sonrası iş yeri önünde biriken karı, sürücüler ise araçların üzerini kaplayan karı temizledi. Kar yağışının doğal bir güzellik olduğunu söyleyen Aykut Yıldız, "Bugün Mart ayının 24’ü ve güne güneşli bir havada uyanmak isterdik ama sabah kalktığımızda her taraf bembeyazdı. Bu da bir doğal bir güzellik, her taraf bembeyaz Ardahan’da ve diğer şehirlerde ilkbahar yaşanırken burada halen kış devam ediyor" dedi.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Ardahan’ın yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamalar da yaşanıyor. Ardahan-Şavşat kara yolunda da ekiplerin çalışması sürüyor. Karayolları yetkilileri, Şavşat kara yolunda tipinin etkili olduğunu, ekiplerin yolun kapanmaması için uğraş verdiğini belirtti.
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı kentte sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi

Ardahan’da kar sürprizi
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