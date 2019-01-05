HABER

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:08 | Son Güncelleme

Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte bir süredir aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, tipi ve soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerindeki kara yollarında görüş mesafesi düştü ve buzlanma oluştu.

Görevliler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların da zincir takarak geçiş yaptığı bu yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanacak tır sürücülerine Ardahan-Göle kara yolunu kullanmaları öneriliyor.

Kar ve tipinin özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde etkili olduğu kaydedildi.

PARTNERDünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?Dünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?
İstanbul Anadolu Yakasında kar etkili oluyorİstanbul Anadolu Yakasında kar etkili oluyor
Sokak kedileri için kartondan sığınakSokak kedileri için kartondan sığınak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar ve tipi Ulaşıma kar engeli

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da öldürülen 2 Türk öğrencinin katil zanlısı İstanbul'da mezarlıkta yakalandı

Hüsnü Can Ç. Kurtköy'de yakalandı

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.