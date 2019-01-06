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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 20:32 | Son Güncelleme

Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte gün boyu etkili olan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Özellikle akşam saatlerinden sonra yoğunlaşan tipi ve soğuk hava, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü ve buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların zincir takarak geçiş yaptığı yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.

Tipi, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarının yanı sıra Ardahan-Kars yolunda da etkisini artırdı.

Ardahan-Kars kara yolunun özellikle Susuz ile Ardahan arasındaki kısmında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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Anahtar Kelimeler:
aksama Ardahan kar tipi ulaşım

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