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  4. Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

ARDAHAN’da soğukların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da soğukların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte soğuk hava bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi ve 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde trafikte aksamalar yaşandı. Yolda kalan TIR'lar, Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, yolu trafiğe açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar, Sahara Geçidi'ndeki şiddetli fırtına sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.

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