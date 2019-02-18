Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum