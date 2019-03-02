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Ardahan'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

62 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı kentte kara saplanan 14 araç İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesinin tamamen kaybolması nedeniylekarla mücadele çalışması yapılamıyor.

Kardan ötürü 62 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı Ardahan'da İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı köy yollarında 12, Çıldır ve Posof ilçelerinde ise birer aracı saplandıkları yerden çıkardı.

Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça özellikle tipinin yoğun görüldüğü yüksek kesimlere gitmemeleri uyarısında bulundu.

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Ardahan kar yağışı tipi

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