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Ardahan'da köyde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Ölçek köyündeki tek katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, ev kullanılamaz hale geldi

Ardahan'da bir köydeki evde çıkan yangına müdahale eden 3 kişi dumandan etkilendi.

Kent merkezine bağlı Ölçek köyünde Hayrettin Demirbaş'a ait tek katlı evin bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

Bir süre sonra evi tamamen saran yangına önce Demirbaş'ın yakınları ve komşuları müdahale etti.

Köylülerce kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra tedbir amacıyla AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale eden köylülerden 3'ü dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.

Bazı vatandaşlar, yangına geç geldiğini öne sürdükleri itfaiye görevlilerine tepki gösterdi.

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Ardahan Ardahan'da ev yangını Ölçek köyü

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