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Ardahan’da maske takmayanlara ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ardahan’da korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapan ekipler, maske takmayan vatandaşlara ceza kesti.Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Ardahan merkezde yapılan korona virüs denetimine katıldı.

Ardahan’da korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapan ekipler, maske takmayan vatandaşlara ceza kesti.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Ardahan merkezde yapılan korona virüs denetimine katıldı. Vali Öner’e denetimlerde Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personelinin yanı sıra, esnaf odaları temsilcileri eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Öner, vatandaşa ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, maske kuralına uymayan bir vatandaşa ceza kesti.
Maskesiz dolaşan vatandaşları ve kuralları eksik uygulayan esnafı uyaran Vali Öner, toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Öner, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği kent genelinde korona virüs denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, bugün de bizzat kendisinin denetim faaliyetlerine katıldığını belirterek şunları söyledi:
“İçişleri Bakanlığımızın genelgesi gereği ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla denetim ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın ekseriyetle kalabalık olarak bulunduğu Kongre Caddesi, halk pazarı, park, bahçe, pastaneler, çay ocakları ve benzeri ortamları ve iş yerlerini denetledik. Ardahanlı vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın genel ’maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uyduklarını gözlemledik. Denetimlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızla birlikte iş yeri sahiplerimize hatırlatmalarda bulunduk. Uyulması gereken kurallara ne kadar çok özen gösterirsek hayatımız da kısa sürede normale döner. Bilhassa iş yerleri sahiplerimize müşterilerini kurallara uymaları yönünde uyarmalarını söyledik. Aksi halde özen göstermezsek hayatımızın normale dönmesi uzar. Burada amacımız hem farkındalık oluşturmak, hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de virüsün etkilerini en aza indirmektir. Bakanlığımızın genelgesi gereği belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, diğer kolluk çalışanları ve zabıtası, kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz, meslek odaları temsilcileri, muhtarlarımız ve halihazırda denetleme çalışması yapan ekiplerimizle birlikte denetlemelerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın kurallara uymaları için bilgilendirmelerimiz sürecek. Maske, mesafe ve hijyen kuralları muhakkak çok önemli. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızı daha fazla duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan bir vatandaşa ise 900 lira ceza kesti.

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