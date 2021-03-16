HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ardahan’da "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ele geçirildi

Ardahan’da "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ele geçirildi

16.03.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen Meryem Ana ve Artemis heykeli ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyünde üç ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, "Meryem Ana" ve "Artemis", Tarihi eser niteliği taşıyan kapaklı çömlek ile 5 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız namlu ve kabze kısımları kesilmiş av tabancası, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 29 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Düzce'de dehşet! Tartıştığı karısını bıçakla öldürüp intihar etti

Dehşet! Çocukların çığlığına koştular

Dünya Vicdan Günü nedir? Dünya Vicdan Günü ne zaman? Rachel Corrie kimdir?

16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?

Nesli tükenme tehlikesi altında! Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Donmak üzereyken bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.