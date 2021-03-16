Ardahan’da "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ele geçirildi

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen Meryem Ana ve Artemis heykeli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyünde üç ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, "Meryem Ana" ve "Artemis", Tarihi eser niteliği taşıyan kapaklı çömlek ile 5 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız namlu ve kabze kısımları kesilmiş av tabancası, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 29 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

