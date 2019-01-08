Ardahan'da okullar yarın tatil edildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.
Çerkezoğlu, "Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın il genelinde okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.
Çerkezoğu, eğitim öğretimin 10 Ocak Perşembe günü yeniden başlayacağını bildirdi.
Yarın hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.
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