HABER

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Ölümlü kazalar da dahil olmak üzere trafik kazalarının hiç eksilmediği Ardahan-Kars yolunun Artvin Çevre Yolu kavşağı tehlike saçmaya devam ediyor.

Ölümlü kazalar da dahil olmak üzere trafik kazalarının hiç eksilmediği Ardahan-Kars yolunun Artvin Çevre Yolu kavşağı tehlike saçmaya devam ediyor. Vatandaşlar ’ölüm kavşağı’ adını koyduğu yolun düzeltilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Ardahan-Kars karayolunda ’ölüm kavşağı’ olarak da adlandırılan Artvin Çevre Yolu kavşağında meydana gelen ayrı ayrı iki kazada 2 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 J 2443 plakalı otomobil Ardahan-Kars kara yolunun Artvin yol ayırımı kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıştı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Aynı kavşakta, akşam geç saatlerde ise Selahattin Savaş idaresindeki 75 AU 778 plakalı otomobil ile Ali Heydar idaresindeki İran plakalı 21AA 394 otomobil kavşağın birleştiği noktada çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişiden 2’si hafif şekilde yaralandı. Yaralılara, ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapıldı.

Kazalardan bıkan vatandaşlar ise bu kavşakta Karayolları ekiplerinin tedbir almalarını istiyor. Sürücü Murat Morkoç, ’’Yıllardır bu yolda hemen hemen hafta 2-3 defa kaza meydana geliyor. Burası ‘ölüm kavşağı’ olarak adlandırılıyor. Buna rağmen burada Karayolları ekiplerince bir türlü önlem alınmıyor. Son aylarda ölümlü kazaların da meydana geldiği ölüm kavşağıyla ilgili yetkililerin önlem alması gerekiyor. Yol güzel fakat önlem yok.’’ şeklinde konuştu.
Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor

Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.