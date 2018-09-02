Ardahan'da paraşüt keyfi

Ardahan'da dün başlayan "17. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" kapsamında yamaç paraşütü gösterisi gerçekleştirildi.

Yöreye özgü balın ve kültürün tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalin son gününde, Ardahan Kalesi'nde konserler ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Festival etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 rakımlı Yıldızlı Dağ'a çıkan paraşütçü grup, gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü gösterisiyle beğeni topladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin her yıl daha renkli geçmesini amaçladıklarını söyledi.

Yamaç paraşütüne ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Köksoy, "Biz de ilgi duyulan bu sporu bu yıl etkinlikler kapsamına aldık. Beğenilen bu spor etkinliklerimize renk kattı." dedi.

