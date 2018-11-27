Ardahan'da PKK/KCK ve DEAŞ'a karşı operasyon

Ardahan'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ardahan'da bazı evlere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir kişi PKK/KCK'nın, bir kişi de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcıya ifade veren şüpheliler Emre H. ile Volkan B. tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan şüpheliler, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

