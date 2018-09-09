HABER

Ardahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın '6'ncı ve 4'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi.

Ardahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın '6'ncı ve 4'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi.
Ardahan Belediyesi Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği yarışlar, Sulakyurt köyündeki at yarışları sahasında yapıldı. Yarışları Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ile çok sayıda kişi izledi. Başkan Köksoy, Ardahan'ın rahvan at ve atlı sporlar için önemli merkez olduğunu belirterek, "Yüzyılları bulan geçmişimizde yayla ve köy yolları arasında yapılan rahvan at yarışları kültürümüzde önemli bir yer tutmakta. Her köyümüzde ve her beldemizde orijinalliğini koruyan rahvan atlarımız bulunurdu. Rahvan at tayları bu bölgeden ve özellikle Ardahan’dan giderdi. Son yıllarda Ardahan’da yaşanan göç ile birlikte azalmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur. Rahvan at yarışlarının tekrar organize ederek bu kültürü yaşatmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
12 ilden toplam 70 atlının katıldığı çekişmeli yarışlarda birinci olan Baş Dalı'nda 6 bin 500, Başaltı Dalı'nda 5 bin, Büyük Orta'da 4 bin 500, Küçük Orta'da 4 bin, Dörtlü Tay'da 3 bin 250, Üçlü Tay'da 3 bin, İthal A'da 2 bin 250, İthal B'de bin 500 lira ödül verildi.

FOTOĞRAFLI

Ardahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları ŞampiyonasıArdahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları ŞampiyonasıArdahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları ŞampiyonasıArdahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
KKTC'de hava trafiğine şiddetli yağış engeliKKTC'de hava trafiğine şiddetli yağış engeli
Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.