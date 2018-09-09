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Ardahan'da Rahvan ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın '6'ncı ve 4'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın '6'ncı ve 4'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi.

Ardahan Belediyesi Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği yarışlar, Sulakyurt köyündeki at yarışları sahasında yapıldı. Yarışları Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ile çok sayıda kişi izledi. Başkan Köksoy, Ardahan'ın rahvan at ve atlı sporlar için önemli merkez olduğunu belirterek, "Yüzyılları bulan geçmişimizde yayla ve köy yolları arasında yapılan rahvan at yarışları kültürümüzde önemli bir yer tutmakta. Her köyümüzde ve her beldemizde orijinalliğini koruyan rahvan atlarımız bulunurdu. Rahvan at tayları bu bölgeden ve özellikle Ardahan’dan giderdi. Son yıllarda Ardahan’da yaşanan göç ile birlikte azalmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur. Rahvan at yarışlarının tekrar organize ederek bu kültürü yaşatmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

12 ilden toplam 70 atlının katıldığı çekişmeli yarışlarda birinci olan Baş Dalı'nda 6 bin 500, Başaltı Dalı'nda 5 bin, Büyük Orta'da 4 bin 500, Küçük Orta'da 4 bin, Dörtlü Tay'da 3 bin 250, Üçlü Tay'da 3 bin, İthal A'da 2 bin 250, İthal B'de bin 500 lira ödül verildi.

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