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Ardahan’da Roma dönemine ait Meryem Ana heykeli ele geçirildi

01.03.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Ardahan’da Roma dönemine ait Meryem Ana heykeli ele geçirildi

Ardahan’ın Göle ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen Meryem Ana heykeli ele geçirildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak amacıyla müşteri aradığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi.
Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ayrıca, 1 adet Artemis heykeli, 1 adet Viking heykeli, 6 adet Osidyen taşı, 2 adet define arama dedektörü, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm, çapında tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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