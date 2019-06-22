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Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 18:54 | Son Güncelleme

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı.

Özellikle dolu sebebiyle kentin yüksek kesimleri ile Yalnızçam bölgesinden geçen Ardahan-Ardanuç kara yolu beyaza büründü.

Dolu ve sağanak sebebiyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti, kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan bazı araçlarda da yaşanan kazalar yüzünden maddi hasar oluştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "Olumsuz hava koşullarının tarım arazilerine zarar verip vermediğini araştıracağız. Şu an bize intikal eden olumsuz bir durum söz konusu değil." dedi.

Meteoroloji, yarın da bölgede sağanağın etkili olacağını duyurdu.

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Ardahan dolu sağanak

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