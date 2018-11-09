Ardahan'da sahte para operasyonu

Ardahan'ın Damal ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Damal İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, yol uygulamaları kapsamında Ardahan-Damal kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 12 bin 200 liralık sahte banknot ile 1 dolara el konuldu.
Polis, araç sürücüsü H.B. ve araçta bulunan Z.Ç. ile İ.İ'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, "piyasaya sahte para sürmek" iddiasıyla tutuklandı.
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