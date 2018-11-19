Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Ardahan'da Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Dervişbey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası Dervişbey Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler ve salavatlar eşliğinde kaplamasından açılarak sergilendi.
Duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in görüntüsünü çekmeye çalıştı, bazıları ise dokunmak istedi.
Cami imam hatibi Levent Tekçe, Sakal-ı Şerif'i yılın belirli günlerinde cemaate gösterdiklerini belirtti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum