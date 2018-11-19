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Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Ardahan'da Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Dervişbey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası Dervişbey Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler ve salavatlar eşliğinde kaplamasından açılarak sergilendi.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in görüntüsünü çekmeye çalıştı, bazıları ise dokunmak istedi.

Cami imam hatibi Levent Tekçe, Sakal-ı Şerif'i yılın belirli günlerinde cemaate gösterdiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Mevlit Kandili Sakal-ı Şerif ziyaret

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