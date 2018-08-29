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Ardahan'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Posof ilçesinde rüzgar ve sağanak nedeniyle bir okul binasının çatısı uçtu, elektrik kesintisi yaşandı

Posof ilçesinde rüzgar ve sağanak, elektrik kesintisine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sebebiyle Posof İmam Hatip Lisesi çatısının bir kısmı uçtu.

Kopan parçaların, elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sonucu kentin bazı noktalarında elektrik kesintisi yaşandı.

ARAS Elektrik Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bazı elektrik nakil hatlarının şiddetli rüzgar ve kopan çatı parçalarından dolayı zarar gördüğünü söyledi.

Kesintinin kısa sürede giderileceğini belirten Akpınar, "Yurtlar bölgesine giden orta gerilim hattı, yani Yeni Rabat Mahallesi'ne giden hat zarar gördü. Sadece bir mahallede sorun var. Kesintinin kısa sürede çözümü için ekipler çalışma başlattı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Posof şiddetli rüzgar

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